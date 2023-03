Un terzo degli elettori Pd vorrebbe una nuova coalizione con il M5S (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’elezione di Elly Schlein alla segreteria e di Stefano Bonaccini alla presidenza, il Partito Democratico si appresta ad iniziare un nuovo corso. Due nomine che soddisfano la quasi totalità degli elettori del primo partito di centrosinistra, mentre tra la popolazione italiana incontrano il parere favorevole – entrambe le cariche – di oltre 1 italiano su 3 (39,9%). Al di là delle appartenenze e delle idee politiche, l’elezione di Elly Schlein rappresenta una novità positiva del panorama politico italiano per 1 cittadino su 5. E di questo ne è convinto quasi il 50% degli elettori del Partito Democratico. Non manca però, tra la popolazione italiana, chi ritiene Elly Schlein una semplice pedina manovrata da altri (16,8%) e una politica giovane ma ancora inesperta (12,6%). In conclusione, dopo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’elezione di Elly Schlein alla segreteria e di Stefano Bonaccini alla presidenza, il Partito Democratico si appresta ad iniziare un nuovo corso. Due nomine che soddisfano la quasi totalitàdel primo partito di centrosinistra, mentre tra la popolazione italiana incontrano il parere favorevole – entrambe le cariche – di oltre 1 italiano su 3 (39,9%). Al di là delle appartenenze e delle idee politiche, l’elezione di Elly Schlein rappresenta una novità positiva del panorama politico italiano per 1 cittadino su 5. E di questo ne è convinto quasi il 50%del Partito Democratico. Non manca però, tra la popolazione italiana, chi ritiene Elly Schlein una semplice pedina manovrata da altri (16,8%) e una politica giovane ma ancora inesperta (12,6%). In conclusione, dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'A Ellis Island, nella baia di New York, c’era il centro di raccolta degli immigrati in America. Un terzo della pop… - you_trend : ?? Il nostro ultimo sondaggio per @SkyTG24 mostra che la fiducia in #Schlein è al 31%, un dato inferiore a quello di… - Rvaticanaitalia : Giovedì #9marzo online il secondo e il terzo episodio del #podcast speciale dedicato ai 10 anni di #PapaFrancesco.… - cavalierepadano : RT @corte_dc: La direttiva europea sugli edifici green è stata approvata. Gli europarlamentari del PD hanno votato a favore. Quelli del ce… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - Dopo l'elezione di Elly Schlein alla segreteria e di Stefano Bonaccini alla presidenza, il Parti… -