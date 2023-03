Un posto al sole, spoiler: Otello mette in difficoltà Renato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ad Un posto al sole, il personaggio di Otello Testa tornerà a movimentare le trame e le sue peripezie saranno al centro della ribalta. L'uomo è tornato momentaneamente a Napoli per aiutare Silvia, pesantemente in crisi economica a causa dal calo dei clienti provocato dalle critiche che sono piovute addosso al Vulcano dopo la denuncia di Alice ai danni di Nunzio. Purtroppo, però, in quel frangente, Otello ha appreso dell'improvvisa morte di Teresa, colpita da un infarto ad Indica. Per l'uomo sono stati giorni di grande dolore e sofferenza fino a maturare la decisione di tornare al paese. Tuttavia, amici e familiari di Testa non condivideranno la sua scelta di lasciare Napoli e proveranno a convincerlo a tornare. Otello sembrerà irremovibile, ma poi, soprattutto grazie all'intervento di Guido, si ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ad Unal, il personaggio diTesta tornerà a movimentare le trame e le sue peripezie saranno al centro della ribalta. L'uomo è tornato momentaneamente a Napoli per aiutare Silvia, pesantemente in crisi economica a causa dal calo dei clienti provocato dalle critiche che sono piovute addosso al Vulcano dopo la denuncia di Alice ai danni di Nunzio. Purtroppo, però, in quel frangente,ha appreso dell'improvvisa morte di Teresa, colpita da un infarto ad Indica. Per l'uomo sono stati giorni di grande dolore e sofferenza fino a maturare la decisione di tornare al paese. Tuttavia, amici e familiari di Testa non condivideranno la sua scelta di lasciare Napoli e proveranno a convincerlo a tornare.sembrerà irremovibile, ma poi, soprattutto grazie all'intervento di Guido, si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlRedux : @FrancescoLollo1 ???????? seeeeee... un posto al sole, coglione. - andrealoca77 : Se Aurelio De Laurentiis vuole un posto al sole in SuperLega faccia uno squillo ad @andagn e @A22Sports. Non sia timido. #DisdettaSkyDazn - infoitcultura : Un posto al sole, spoiler anticipazioni 15 marzo: Micaela potrebbe rovinare l’immagine di Manuela agli occhi di Niko - Dicolamia123 : RT @nicolasavoia: In access da segnalare due risultati. Un posto al sole #upas che segna addirittura 1.925.000 8,50% E poi #NCIS su #itali… - raisostenibile : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole, completa di #audiodescrizione e #sottotitoli e online per voi co… -