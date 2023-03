Un Posto al Sole | le anticipazioni di stasera | appuntamento al buio da dimenticare per Manuela

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Nella puntata di Unalin onda oggi 15 marzo 2023 alle ore 20.50 su Rai3, Viola dovrà prendere una decisione definitiva per la sua situazione sentimentale. Ledella Soap ci rivelano che la Bruni non potrà più rimandare la sua decisione, non dopo le dure parole di Eugenio e Damiano. Intanto l’L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unal, la puntata di mercoledì 8 febbraio: Marina protagonista Unal, ledella puntata di San Valentino:continua a soffrire per amore Unal, le...