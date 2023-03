Un posto al sole anticipazioni 16 marzo 2023: Niko allontana Manuela (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Otello è distrutto per la morte della moglie. La mancanza di Teresa si fa sentire sempre di più e per questo motivo si è chiuso in se stesso. Intanto, Manuela ormai ha capito di amare Niko e non L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere che Otello è distrutto per la morte della moglie. La mancanza di Teresa si fa sentire sempre di più e per questo motivo si è chiuso in se stesso. Intanto,ormai ha capito di amaree non L'articolo proviene da KontroKultura.

