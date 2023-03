Un podcast dalla Geo Barents (Di mercoledì 15 marzo 2023) Luca Misculin è sulla nave di soccorso della ong Medici senza Frontiere e da domani racconterà ogni giorno come funzionano le cose a bordo Leggi su ilpost (Di mercoledì 15 marzo 2023) Luca Misculin è sulla nave di soccorso della ong Medici senza Frontiere e da domani racconterà ogni giorno come funzionano le cose a bordo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MSF_ITALIA : #8Marzo #InternationalWomensDay NUOVO #PODCAST 'Tales of Women at Sea' Tre donne soccorse dalla #GeoBarents si rac… - anna_do14 : RT @Radio3tweet: Per anni un gruppo di scienziati ha sognato di captare le onde gravitazionali, flebili segnali emanati da eventi cosmici a… - pochitositter : Un podcast da non perdere: @lmisculin (uno dei più interessanti giornalisti in circolazione) dalla Geo Barents… - petregiamp : RT @StartMagNews: Conversazione di @Ruggero_Po con Giorgio Spaziani Testa, presidente di @Confedilizia_ - wrongdamngurl : Io che ascolto gli episodi del podcast di Colapesce e dimartino svaccava sul letto facendo l’uncinetto tentando di… -