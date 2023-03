Un piccolo incidente e un ambasciatore convocato Drone abbattuto, è così che scoppiano le guerre (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un Drone da guerra americano da ricognizione modello Reaper MQ-9, cioè di fatto un velivolo senza equipaggio, è stato abbattuto con una dinamica “sporca” che non è ancora ben chiara. Pare che il Drone -che volava vicino alla Crimea- sia stato affiancato da due caccia russi Se-27 Flanker e che uno dei due gli si sia messo davanti scaricando carburante mentre l’altro ha danneggiato l’elica propulsiva posteriore, il che ha costretto gli americani che lo controllavano da terra a far precipitare il Drone in mare. Un piccolo incidente e un ambasciatore convocato<br> Drone abbattuto, è così che scoppiano le guerre Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 marzo 2023) Unda guerra americano da ricognizione modello Reaper MQ-9, cioè di fatto un velivolo senza equipaggio, è statocon una dinamica “sporca” che non è ancora ben chiara. Pare che il-che volava vicino alla Crimea- sia stato affiancato da due caccia russi Se-27 Flanker e che uno dei due gli si sia messo davanti scaricando carburante mentre l’altro ha danneggiato l’elica propulsiva posteriore, il che ha costretto gli americani che lo controllavano da terra a far precipitare ilin mare. Une un

Segui su affaritaliani.it

