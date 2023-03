Un parcheggio per oltre 100 auto nella discesa dei Carabinieri, via ai lavori a Monreale (Di mercoledì 15 marzo 2023) A Monreale sono iniziati i lavori per una nuova area a parcheggio che sarà realizzata in via Gravina e che potrà contenere almeno 100 automobili. Via Francesco Gravina è la strada in salita che parte dall’incrocio con via Biagio Giordano, nei pressi della Caserma dei Carabinieri e sale fino a via Caltanissetta. Sono iniziati stamane, (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 15 marzo 2023) Asono iniziati iper una nuova area ache sarà realizzata in via Gravina e che potrà contenere almeno 100mobili. Via Francesco Gravina è la strada in salita che parte dall’incrocio con via Biagio Giordano, nei pressi della Caserma deie sale fino a via Caltanissetta. Sono iniziati stamane, (live.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : 'Prendeva la macchina e quando vedeva qualcuno giocare in un parcheggio si fermava per aggregarsi. Mi diceva sempre… - monrealeatoday : Un parcheggio per oltre 100 auto nella discesa dei Carabinieri, via ai lavori a Monreale - - zettai_Ari : RT @osamundR: ????????Un soldato americano è stato trovato morto nella sua auto nel parcheggio del Pentagono ?? Era l'operatore di droni MQ-9 Re… - peppiniellopz : RT @marcell16895275: @AlessandroFusi9 @angelogiorgian2 @a_meluzzi Ma è possibile lasciare libero chi delinque e reprimere un dipendente… - LauraRewind : RT @osamundR: ????????Un soldato americano è stato trovato morto nella sua auto nel parcheggio del Pentagono ?? Era l'operatore di droni MQ-9 Re… -