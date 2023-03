Un anno e mezzo senza gare per atleti adolescenti: “Pagano colpe che non sono loro” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Paladina. Un anno e mezzo senza gare per atleti di 14 e 15 anni come coseguenza di un cavillo del regolamento della Fidal e di una questione personale che non li vedeva coinvolti in prima persona, ma di cui avrebbero fatto le spese. Sta facendo discutere il caso di quattro ragazzi, tesserati nella società atletica Valbreno di Paladina. La questione affonderebbe le proprie radici in estate, quando due tecnici che da anni lavoravano all’interno della società hanno deciso di cambiare aria a causa di pesanti attriti tecnici con i vertici. Dissidi sfociati in episodi e discussioni che hanno portato alla loro dipartita: “Tornati dal ritiro non si parlavano neanche più” raccontano i genitori dei ragazzi. Il forte legame tra l’allenatore e i ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 marzo 2023) Paladina. Unperdi 14 e 15 anni come coseguenza di un cavillo del regolamento della Fidal e di una questione personale che non li vedeva coinvolti in prima persona, ma di cui avrebbero fatto le spese. Sta facendo discutere il caso di quattro ragazzi, tesserati nella societàca Valbreno di Paladina. La questione affonderebbe le proprie radici in estate, quando due tecnici che da anni lavoravano all’interno della società hdeciso di cambiare aria a causa di pesanti attriti tecnici con i vertici. Dissidi sfociati in episodi e discussioni che hportato alladipartita: “Tornati dal ritiro non si parlavano neanche più” raccontano i genitori dei ragazzi. Il forte legame tra l’allenatore e i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimopetrossi : @staticisorrisi @felicia55830414 @TardocchiAndrea @SirDistruggere Saranno passati anche quei venti, trenta, anche q… - d3sy__ : non ci tengo devo ancora aggiustare il mio cuore dopo 1 anno e mezzo - nagimoroIl : @mymel0key a me purtroppo mancavs tantissimo non facevo rewatch da credo più di un anno e mezzo - WyseStrangis : RT @cmqgloria: precisamente un anno fa il malinconico iniziava a collezionare guanti di sfida senza mai rifiutarne mezzo - NinaNigro86 : @ClaudiaAl65 @GrandeFratello Ma va là! Si erano lasciati da un anno e mezzo e in tutto questo tempo si erano visti… -