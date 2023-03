UN ALTRO DOMANI, TRAME 20-24 MARZO 2023: LA SCOMPARSA DI VICTOR FA AUMENTARE LA PREOCCUPAZIONE DI CARMEN (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un ALTRO DOMANI, anticipazioni e TRAME dal 20 al 24 MARZO 2023, della soap iberica in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:50. PUNTATA DEL 20 MARZO 2023 Tirso vorrebbe andare a salutare Julia che non vede da qualche giorno, ma Diana cerca di distoglierlo. CARMEN è sempre più convinta dell’innocenza di VICTOR, ma Ventura irrompe in casa dei Villanueva insieme ai suoi scagnozzi per trovare tracce del figlio. PUNTATA DEL 21 MARZO 2023 Ines e Angel mostrano nervosismo e si accusano reciprocamente per la morte di Alicia. Julia ha capito di essere innamorata di Tirso, ma si è contemporaneamente resa conto che lui ha iniziato una relazione con Olga. PUNTATA DEL 22 MARZO ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un, anticipazioni edal 20 al 24, della soap iberica in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:50. PUNTATA DEL 20Tirso vorrebbe andare a salutare Julia che non vede da qualche giorno, ma Diana cerca di distoglierlo.è sempre più convinta dell’innocenza di, ma Ventura irrompe in casa dei Villanueva insieme ai suoi scagnozzi per trovare tracce del figlio. PUNTATA DEL 21Ines e Angel mostrano nervosismo e si accusano reciprocamente per la morte di Alicia. Julia ha capito di essere innamorata di Tirso, ma si è contemporaneamente resa conto che lui ha iniziato una relazione con Olga. PUNTATA DEL 22...

