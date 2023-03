Ultime Notizie – Ucraina, news oggi – Wagner avanza verso Bakhmut (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le forze russe hanno preso il controllo del villaggio di Zaliznyanskoye vicino a Bakhmut, città assediata nell’est dell’Ucraina. Lo ha annunciato Yevgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo Wagner, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti. “I distaccamenti d’assalto stanno espandendo l’accerchiamento di Bakhmut”, ha scritto sui social il suo servizio stampa. Zaliznyanskoye si trova non lontano dall’autostrada che collega questa città con Sloviansk, nel territorio controllato da Kiev. oggi, il consigliere del capo ad interim della Repubblica Popolare di Donetsk, Yan Gagin, ha affermato che unità ucraine sparse stanno tentando di ritirarsi da Bakhmut lungo le strade di campagna, perdendo attrezzature e subendo vittime a causa del disgelo primaverile. Secondo lui, i militari ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le forze russe hanno preso il controllo del villaggio di Zaliznyanskoye vicino a, città assediata nell’est dell’. Lo ha annunciato Yevgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti. “I distaccamenti d’assalto stanno espandendo l’accerchiamento di”, ha scritto sui social il suo servizio stampa. Zaliznyanskoye si trova non lontano dall’autostrada che collega questa città con Sloviansk, nel territorio controllato da Kiev., il consigliere del capo ad interim della Repubblica Popolare di Donetsk, Yan Gagin, ha affermato che unità ucraine sparse stanno tentando di ritirarsi dalungo le strade di campagna, perdendo attrezzature e subendo vittime a causa del disgelo primaverile. Secondo lui, i militari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - QdSit : Sparisce per raccogliere arance, 78enne trovato morto nel Catanese - stefano_gatto97 : RT @TgrRaiTrentino: Non avete seguito le ultime notizie in Trentino? In un minuto, vi riassumiamo alcune cose qui ??nel nostro #tgrin60secon… - CorriereCitta : Droga a Pomezia: lo scambio davanti ai Carabinieri, poi la fuga rovinosa - Jarluc : RT @DomaniGiornale: ?? Zelensky ha rimosso dalla propria carica tre governatori regionali: le ragioni della decisione non vengono spiegate.… -