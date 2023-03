Ultime Notizie – Ucraina, allerta Servizi: da Russia taglia su Crosetto (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia avrebbe messo una taglia da 15 milioni di dollari sul ministro della Difesa Guido Crosetto. E’?la segnalazione arrivata ai vertici del governo da parte della intelligence italiana, riportata questa mattina dal Foglio. “L’allarme – scrive il quotidiano – è arrivato la scorsa settimana, prima dunque che la baruffa sui migranti portasse Prigozhin a offendere sul suo canale Telegram Crosetto. All’origine delle inquietudini dei Servizi italiani ci sarebbero, pare, gli sfoghi di rabbia contro gli italiani da parte di Dmitri Medvedev, l’ex presidente russo, da mesi ormai all’avanguardia della propaganda ultranazionalista e militaresca russa”. Secondo il comparto dell’intelligence italiano, scrive ancora Il Foglio, “ci sarebbe una filiera ben definita, nella catena di trasmissione degli ordini che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Laavrebbe messo unada 15 milioni di dollari sul ministro della Difesa Guido. E’?la segnalazione arrivata ai vertici del governo da parte della intelligence italiana, riportata questa mattina dal Foglio. “L’allarme – scrive il quotidiano – è arrivato la scorsa settimana, prima dunque che la baruffa sui migranti portasse Prigozhin a offendere sul suo canale Telegram. All’origine delle inquietudini deiitaliani ci sarebbero, pare, gli sfoghi di rabbia contro gli italiani da parte di Dmitri Medvedev, l’ex presidente russo, da mesi ormai all’avanguardia della propaganda ultranazionalista e militaresca russa”. Secondo il comparto dell’intelligence italiano, scrive ancora Il Foglio, “ci sarebbe una filiera ben definita, nella catena di trasmissione degli ordini che ...

