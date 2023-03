Ultime Notizie – Terna presenta l’innovativo progetto Hypergrid | 11 mld per 5 nuove dorsali elettriche

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 15 marzo 2023) La principale novità introdotta dal Piano di Sviluppo 2023 diè la rete, che sfrutterà le tecnologie della trasmissione dell’energia in corrente continua (Hvdc, High Voltage Direct Current) per raggiungere gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica. In aggiunta agli interventi di sviluppo già previsti,ha pianificato cinque, funzionali all’integrazione di capacità rinnovabile, per un valore complessivo di circa 11 miliardi di euro. E’ quanto emerge dal piano di sviluppo diche è statoto oggi dall’ad Stefano Donnarumma nel corso di una conferenza stampa. Si tratta di un’imponente operazione di ammodernamento di elettrodotti già esistenti sulleTirrenica e ...