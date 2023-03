Ultime Notizie – Stupro Firenze, Cassazione conferma condanna a 4 anni ex carabiniere (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni per Pietro Costa, uno dei ex carabinieri accusati di aver violentato due studentesse statunitensi 21enni nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a Firenze, dopo averle riaccompagnate con l’auto di servizio nella loro casa fiorentina, in Borgo Santi Apostoli. In primo grado Costa era stato condannato a 5 anni e mezzo e poi la Corte d’appello di Firenze ha ridotto la condanna a 4 anni. L’altro ex carabiniere, Marco Camuffo, che aveva scelto il rito abbreviato e quindi è stato processato separatamente, è stato già condannato definitivamente, lo scorso aprile, dalla Cassazione a 4 anni e 4 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Corte dihato laa 4per Pietro Costa, uno dei ex carabinieri accusati di aver violentato due studentesse statunitensi 21enni nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 a, dopo averle riaccompagnate con l’auto di servizio nella loro casa fiorentina, in Borgo Santi Apostoli. In primo grado Costa era statoto a 5e mezzo e poi la Corte d’appello diha ridotto laa 4. L’altro ex, Marco Camuffo, che aveva scelto il rito abbreviato e quindi è stato processato separatamente, è stato giàto definitivamente, lo scorso aprile, dallaa 4e 4 ...

