Ultime Notizie – Siria | Assad incontra Putin a 12 anni inizio guerra | “Insieme contro nuovi nazisti”

"Voglio cogliere l'occasione della mia prima visita" in Russia "dall'inizio dell'operazione speciale in Ucraina per ribadire la posizione Siriana a sostegno di questa operazione contro i vecchi e nuovi nazisti". Si è espresso così il leader Siriano Bashar al Assad, confermando il suo sostegno al presidente russo Vladimir Putin. "Parlo di vecchi e nuovi nazisti perché l'Occidente ha accettato i vecchi nazisti sulla sua terra e ora li sostiene di nuovo", ha detto Assad, secondo le dichiarazioni riportate dall'agenzia Tass. Il sostegno di Damasco a Mosca non è solo per l'"amicizia" tra i due Paesi, ma per una necessità urgente di "stabilizzazione" a livello mondiale.

