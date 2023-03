Ultime Notizie – Schlein-Meloni | ‘duello’ in Aula deciso ma senza tensioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Segue con attenzione tutti gli interventi e, ogni tanto, corregge a penna e ‘lima’ il suo question time. Ellyesordisce attentissima, inalla Camera, come segretaria del Pd alla seduta di Montecitorio dedicata alle interrogazioni rivolte a Giorgia. La segretaria dem siede al suo scranno, tra Chiara Gribaudo e Debora Serracchiani, e non perde un intervento. Tra gli altri, dedica più di un applauso al ‘qt’ dei Verdi sulla transizione ecologica e a quello del M5S sul caro mutui. Con la premier, seduta a pochi metri da lei sui banchi del governo, nemmeno uno sguardo durante la seduta. Concentratissima,si concede solo qualche breve sorso d’acqua. “Signora presidente”, esordisce richiamando la premier che intanto prende appunti, ma che si interrompe subito per seguire le parole della leader ...