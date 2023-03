Ultime Notizie – Salario minimo, Schlein a Meloni: “Lei al governo, deve dare risposte” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Signora presidente, le sue risposte non ci soddisfano”. Così Elly Schlein nella replica a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera. “Il Pd ha provato ad approvare il Salario minimo” e “le vorrei ricordare che adesso c’è lei al governo e io sono all’opposizione, non è più il tempo di dare le responsabilità ad altri, ma di dare le risposte”. “Io credo che precarietà e lavoro povero abbiano riposte immediate, dice che è priorità per il suo governo ma dice no al Salario minimo”, continua la dem. “Non si nasconda dietro a un dito: se fosse bastata la contrattazione collettiva non avremmo quel 12 % di lavoratrici e lavoratori poveri”, sottolinea. LA REPLICA DI ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Signora presidente, le suenon ci soddisfano”. Così Ellynella replica a Giorgianel premier time alla Camera. “Il Pd ha provato ad approvare il” e “le vorrei ricorche adesso c’è lei ale io sono all’opposizione, non è più il tempo dile responsabilità ad altri, ma dile”. “Io credo che precarietà e lavoro povero abbiano riposte immediate, dice che è priorità per il suoma dice no al”, continua la dem. “Non si nasconda dietro a un dito: se fosse bastata la contrattazione collettiva non avremmo quel 12 % di lavoratrici e lavoratori poveri”, sottolinea. LA REPLICA DI ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - LombardiRamona : Penso che non andrebbero sottovalutate le ultime notizie dei crolli bancari. Così come eventuali collegamenti tra q… - umbriajournal_ : Assisi Domani, del tutto inaccettabile la presa di posizione del #Pd - lauranaka : 7/Bce e tassi: Lagarde rischia grosso. E' Credit Suisse la vera Lehman? VIA @FolBorse - Manuman93355875 : @ElisabettaGall7 @ale_tarasco Peccato si che non ci sia più chi ci dice'non ti vaccini..ti ammali...muori...e fai a… -