Ultime Notizie Roma del 15-03-2023 ore 20:10 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale giornata di forte tensione per ordine pubblico a Napoli 600 tifosi dell’Inter giunti in città nonostante il divieto per i residenti a Francoforte di assistere al match hanno attraversato tutto il centro per arrivare fino in Piazza del Gesù nel pomeriggio in diverse vetture è compresa un’auto della polizia sono state incendiate dai tifosi tedeschi gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti in assetto antisommossa danneggiati anche diversi locali della zona il governo spinge sull’acceleratore per il ponte sullo stretto di Messina il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024 è la data indicata la bozza del decreto legge recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile Tra la Sicilia e continente il provvedimento sarà esaminato durante la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale giornata di forte tensione per ordine pubblico a Napoli 600 tifosi dell’Inter giunti in città nonostante il divieto per i residenti a Francoforte di assistere al match hanno attraversato tutto il centro per arrivare fino in Piazza del Gesù nel pomeriggio in diverse vetture è compresa un’auto della polizia sono state incendiate dai tifosi tedeschi gli agenti delle forze dell’ordine sono intervenuti in assetto antisommossa danneggiati anche diversi locali della zona il governo spinge sull’acceleratore per il ponte sullo stretto di Messina il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024 è la data indicata la bozza del decreto legge recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile Tra la Sicilia e continente il provvedimento sarà esaminato durante la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - GiannettiMarco : RT @romatoday: Tensione a Napoli, centinaia di tifosi tedeschi senza biglietto arrivati in città - etna3200 : @borghi_claudio Dopo le ultime notizie venute fuori grazie alla trasmissione #Fuoridalcoro perché non sono stati an… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Temperature su e giù questa settimana in Italia ?????, con continue oscillazioni. ??? Ultime previsioni: - corgiallorosso : #Pellegrini: “Posso dare di più, non sono soddisfatto dei miei numeri. Mi fido ciecamente dei miei compagni, domani… -