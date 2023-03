Ultime Notizie Roma del 15-03-2023 ore 18:10 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Question Time alla camera il giorno del primo confronto meloni x-line la presidente del consiglio sta rispondendo a varie interrogazioni parlamentari tra cui quella presentata dalla segretaria del PD sul salario minimo legale più Europa da interpellare sulla Nazione della barca di migranti una fregata venerdì scorso e li facciamo sentire un estratto dell’intervento di Giorgia Meloni consideriamo irragionevole che consideriamo mossa da un approccio ideologico impone al governo di continuare a battersi per difendere gli interessi dei cittadini ed in merito al tema delle eventuali autorizzazioni centrali nucleari l’atteggiamento del governo rimane rimane ispirato al principio di neutralità tecnologica ma in ogni caso non vediamo intraprendere su questo alcuna azione in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Question Time alla camera il giorno del primo confronto meloni x-line la presidente del consiglio sta rispondendo a varie interrogazioni parlamentari tra cui quella presentata dalla segretaria del PD sul salario minimo legale più Europa da interpellare sulla Nazione della barca di migranti una fregata venerdì scorso e li facciamo sentire un estratto dell’intervento di Giorgia Meloni consideriamo irragionevole che consideriamo mossa da un approccio ideologico impone al governo di continuare a battersi per difendere gli interessi dei cittadini ed in merito al tema delle eventuali autorizzazioni centrali nucleari l’atteggiamento del governo rimane rimane ispirato al principio di neutralità tecnologica ma in ogni caso non vediamo intraprendere su questo alcuna azione in ...

