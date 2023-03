Ultime Notizie Roma del 15-03-2023 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 marzo 2023)dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio gli italiani non hanno scelto un governo composto da pericolosi negazionisti climatici lo ha fermato il premier Giorgia Meloni nel corso del Question Time alla camera noi riteniamo che nel rispetto degli impegni internazionali assunti sulla riduzione delle emissioni alte Rampi si debba mantenere un approccio per grammatica e non ideologico due principi ci muoiono la sostenibilità ambientale non deve mai essere disgiunta dalla sostenibilità economica e sociale è una volta definiti target di riduzione delle emissioni deve essere assicurata neutralità tecnologica ha aggiunto Credit Suisse scivola pesantemente in borsa arrivando a perdere fino al 25% a causa di voci su necessario intervento finanziario da parte dei propri azionisti è proprio il principale ...