Ultime Notizie Roma del 15-03-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 marzo 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto da Francesco Vitale altra giornata nera per le borse dopo il caso di Silicon Valley Bank questa volta le piazze del vecchio continente sono state trascinate dal crollo a Zurigo di Credit Suisse è in vista della via di Wall Street dove più ce l’ho sono in netto caro sulla Svizzera si sono abbattute le parole delle principale azionista Saudi National Bank che ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso di ulteriori richieste di liquidità il titolo di Swiss tocca il minimo storico con il costo dell’assicurazione solo insolvenza livello è molto alti per gli investitori dopo l’incidente del drone americano colpito abbattuto ieri sul Mar Nero da giatrus i segnali che lanciano Mosca e Washington sono di fermezza ma il tentativo di Cercate di non trasformare la vicenda in un caso belli così a Sky Tg24 ...