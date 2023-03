Ultime Notizie Roma del 15-03-2023 ore 10:10 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione nel Buongiorno dalla redazione cresce attenzione nei cieli sopra il mar Nero non lontano dallo spazio caldo della guerra in Ucraina un certo tutto si sarebbe scontrato con un drone statunitense lo riferiscono i militari americani non è chiaro In quale posizione si è venuto l’infarto Ma secondo gli hai il turno mezzo si trovava nello spazio aereo internazionale a Quanto filtra L’incidente ha coinvolto un drone di fabbricazione statunitense di proprietà sconosciuta è un velivolo russo come prima e diretta conseguenza la Casa Bianca convocato dal dottore di Mosca Washington per chiarire l’accaduto Intanto il Ministero della Difesa Russo riferisce che il drone volava in direzione del confine della federazione e sarebbe caduto da solo senza nessuna collisione Per colpa delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione nel Buongiorno dalla redazione cresce attenzione nei cieli sopra il mar Nero non lontano dallo spazio caldo della guerra in Ucraina un certo tutto si sarebbe scontrato con un drone statunitense lo riferiscono i militari americani non è chiaro In quale posizione si è venuto l’infarto Ma secondo gli hai il turno mezzo si trovava nello spazio aereo internazionale a Quanto filtra L’incidente ha coinvolto un drone di fabbricazione statunitense di proprietà sconosciuta è un velivolo russo come prima e diretta conseguenza la Casa Bianca convocato dal dottore di Mosca Washington per chiarire l’accaduto Intanto il Ministero della Difesa Russo riferisce che il drone volava in direzione del confine della federazione e sarebbe caduto da solo senza nessuna collisione Per colpa delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - RadioBullets : Archiviata l’accusa a funzionari pubblici italiani e al manager di RWM Italia di aver contribuito a potenziali crim… - TRMh24 : #LiveSpecial | Buone notizie per i lavoratori di Stellantis. Lomio (Uilm) su ultime novità - CorriereCitta : Roma, il grossista della droga scappa in Spagna per sfuggire all’arresto - ManuelGiustini : Si vede che non gli sono ancora arrivate le ultime notizie… -