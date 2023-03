Ultime Notizie – Pnrr, gestione e monitoraggio dei progetti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Tavolo tecnico del primo trimestre 2023 del Progetto ‘Next Generation Eu – EuroPA Comune’ dal titolo ‘gestione e monitoraggio dei progetti: le novità introdotte da Decreto Pnrr Ter per velocizzare l’attuazione degli investimenti’, ha fatto il punto sui possibili sviluppi del Pnrr nel prossimo anno, anche alla luce delle modifiche normative previste, e sulle modalità sono da attuare per il monitoraggio delle piccole e medie opere. Ad aprire il tavolo, Nicola Tonveronachi, amministratore delegato di Centro studi enti locali che ha introdotto l’incontro parlando del contesto che l’Europa si è trovata ad affrontare, che vede il caro energia e il caro materiali tra le criticità principali che hanno portato alla definizione del nuovo strumento del RepowerEu. Tonveronachi ha evidenziato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Tavolo tecnico del primo trimestre 2023 del Progetto ‘Next Generation Eu – EuroPA Comune’ dal titolo ‘dei: le novità introdotte da DecretoTer per velocizzare l’attuazione degli investimenti’, ha fatto il punto sui possibili sviluppi delnel prossimo anno, anche alla luce delle modifiche normative previste, e sulle modalità sono da attuare per ildelle piccole e medie opere. Ad aprire il tavolo, Nicola Tonveronachi, amministratore delegato di Centro studi enti locali che ha introdotto l’incontro parlando del contesto che l’Europa si è trovata ad affrontare, che vede il caro energia e il caro materiali tra le criticità principali che hanno portato alla definizione del nuovo strumento del RepowerEu. Tonveronachi ha evidenziato ...

