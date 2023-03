Ultime Notizie – Parlamento Ue chiede direttiva su reddito minimo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Parlamento Europeo chiede una nuova legge Ue per modernizzare e rafforzare i regimi nazionali di reddito minimo nei Paesi membri. Oggi a Strasburgo la plenaria ha adottato una risoluzione in cui si osserva che una direttiva dell’Ue su un reddito minimo adeguato renderebbe i regimi di reddito minimo più “accessibili ed efficaci”. Garantirebbe inoltre l’integrazione delle persone oggi assenti dal mercato del lavoro. I Paesi dell’Ue, secondo gli europarlamentari, dovrebbero valutare regolarmente i loro regimi nazionali e aggiornarli se necessario, garantendo un livello adeguato di sostegno che rifletta la soglia nazionale di rischio di povertà, per stabilire una rete di sicurezza sociale che garantisca un tenore di vita ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) IlEuropeouna nuova legge Ue per modernizzare e rafforzare i regimi nazionali dinei Paesi membri. Oggi a Strasburgo la plenaria ha adottato una risoluzione in cui si osserva che unadell’Ue su unadeguato renderebbe i regimi dipiù “accessibili ed efficaci”. Garantirebbe inoltre l’integrazione delle persone oggi assenti dal mercato del lavoro. I Paesi dell’Ue, secondo gli europarlamentari, dovrebbero valutare regolarmente i loro regimi nazionali e aggiornarli se necessario, garantendo un livello adeguato di sostegno che rifletta la soglia nazionale di rischio di povertà, per stabilire una rete di sicurezza sociale che garantisca un tenore di vita ...

Ultime notizie di gossip 15 marzo 2023 Gossip di oggi 15 marzo 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 15 marzo 2023 troviamo la gaffe imbarazzante di Iva Zanicchi e le curve pericolose di Catherine , suocera di Dybala, e Kayla Simmons . le Ecco quindi gli spunti di ... Strane dune circolari sono state avvistante su Marte, ecco cosa sono Quest'ultime hanno la peculiarità di essere tutte quasi perfettamente circolari . ' Su Marte sono comuni dune di sabbia di molte forme e dimensioni. In questo esempio, sono quasi perfettamente ... Conference League, tutte le probabili formazioni: guida al ritorno degli ottavi Lazio e Fiorentina in prima linea per cercare il passaggio del turno. Tutte le ultime notizie sulle sfide in ... Gossip di oggi 15 marzo 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 15 marzo 2023 troviamo la gaffe imbarazzante di Iva Zanicchi e le curve pericolose di Catherine , suocera di Dybala, e Kayla Simmons . le Ecco quindi gli spunti di ...Quest'hanno la peculiarità di essere tutte quasi perfettamente circolari . ' Su Marte sono comuni dune di sabbia di molte forme e dimensioni. In questo esempio, sono quasi perfettamente ...Lazio e Fiorentina in prima linea per cercare il passaggio del turno. Tutte lesulle sfide in ... SPID, fino a giugno è previsto ma il Governo valuta nuove soluzioni. Le ultime notizie Orizzonte Scuola Giulio Zeuli è il nuovo Managing Director di Merkle Italia La customer experience management agency del gruppo dentsu punta intanto a tagliare il traguardo dei 100 dipendenti entro la fine del 2023 ... Media, drone Usa colpito dai russi è partito dalla Romania Lo riportano diversi media, tra cui New York Times e Abc news, che cita un funzionario dell'Air Force americana. Droni di questo genere solitamente decollano dalla basi Nato di Câmpia Turzii (Romania) ... La customer experience management agency del gruppo dentsu punta intanto a tagliare il traguardo dei 100 dipendenti entro la fine del 2023 ...Lo riportano diversi media, tra cui New York Times e Abc news, che cita un funzionario dell'Air Force americana. Droni di questo genere solitamente decollano dalla basi Nato di Câmpia Turzii (Romania) ...