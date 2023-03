Ultime Notizie – Nascono i Ciak D’Oro per le serie tv, si vota online fino al 26 marzo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ciak, si vota. Anche per le serie tv. La rivista Ciak e il sito Ciakmagazine.it lanciano i Ciak D’Oro serie tv, il premio del pubblico per individuare i migliori titoli e i protagonisti nella serialità popolare di impronta autoriale, una passione ormai condivisa da tanti amanti del cinema. In gara i titoli usciti tra l’1 gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023. Si vota da oggi, 15 marzo, fino al 26 marzo su Ciakmagazine.it Le categorie per cui votare sono cinque: Migliore serie italiana dell’anno, Migliore attore e attrice italiani dell’anno, Migliore serie internazionale e Migliore protagonista internazionale, in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023), si. Anche per letv. La rivistae il sitomagazine.it lanciano itv, il premio del pubblico per individuare i migliori titoli e i protagonisti nella serialità popolare di impronta autoriale, una passione ormai condivisa da tanti amanti del cinema. In gara i titoli usciti tra l’1 gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023. Sida oggi, 15al 26sumagazine.it Le categorie per cuire sono cinque: Miglioreitaliana dell’anno, Migliore attore e attrice italiani dell’anno, Miglioreinternazionale e Migliore protagonista internazionale, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - VesuvioLive : Tifosi dell’Eintracht lanciano bottiglie in centro a Napoli. Già identificati 400 tedeschi - corgiallorosso : #LazioRoma a #Massa. Al VAR Di Paolo. Sarà il primo derby per il fischietto ligure - VesuvioLive : San Giorgio, strappano i capelli a una 14enne per un fidanzatino, la nonna: “Mia nipote non parla più” - corgiallorosso : Lazio-Roma a Massa. Al VAR Di Paolo. Sarà il primo derby per il fischietto ligure -