Ultime Notizie – Napoli-Eintracht, come vedere la partita in tv (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ritorno degli ottavi di finale di Champions League, stasera, tra Napoli e Eintracht Francoforte. Fischio di inizio alle 21 per il match che si disputerà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Si tratta del secondo round tra i tedeschi e i biancazzurri, usciti vittoriosi per 0-2 nella partita d'andata. La partita non sarà trasmessa in chiaro ma in esclusiva e in diretta su Amazon Prime Video.

