Ultime Notizie – Mercato immobiliare | in quali città italiane conviene investire | Milano e Bologna in crescita

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono Messina (10,62%) e Catania (8,64%) lein cui gli immobili hanno il rendimento più elevato, seguite da Palermo (7,02%) che completa un podio tutto siciliano. Chiudono invece la classifica Firenze (4,80%), Venezia (4,71%) e Salerno (3,98%). Per quanto riguarda i grandi centri urbani, Roma, oltre a Firenze, registra il dato più basso (5,28%). Leggermente meglio la situazione per(5,52%) e(6,14%). E’ quanto emerge dai dati raccolti sulle Quotazioni Immobiliari Wikicasa a febbraio 2023 relativi alle 15 principali. Uno dei fenomeni al momento più in voga nel settore degli investimenti immobiliari, spiega Wikicasa, è quello del buy to rent, ovvero comprare un immobile per ottenere un guadagno rimettendolo sulin affitto. In questo tipo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Coronavirus: un decesso e 69 contagiati in più nelle ultime 24 ore in Sardegna - Leggi tutto -… - zazoomblog : Ultime Notizie Serie A: Lanna sul gol di Rabiot il futuro di Vlahovic - #Ultime #Notizie #Serie #Lanna #Rabiot - CalcioNews24 : #SerieA: Tutte le ultime notizie - CorriereCitta : Incidente sul lavoro a Roma: si stacca una tramezzo e colpisce in pieno un operaio -

Con il caso della Silicon Valley Bank ancora caldo e lo sguardo (preoccupato) rivolto alla riunione della Bce che domani dovrà decidere sul nuovo rialzo dei tassi, sul mercato si è abbattuta la '...E altri due tentativi sono stati sventati sul Lungomare di Napoli" CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleLa Bce prepara il rialzo dei tassi: in Francia l'inflazione risale Alla vigilia delle comunicazioni della BCE sui tass i, in Europa, tornano in evidenza leriguardanti l'inflazione. In ...

SPID, fino a giugno è previsto ma il Governo valuta nuove soluzioni. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

B2C-style experiences with instant gratification and offer personalization are the new standards for all industries and communication service providers (CSPs) are not immune to this pressure. To lead ...Il percorso di questi giocatori è stato straordinario, e dipeso dalla disponibilità di questi atleti». Sampdoria News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 44 del 07/09/2021 - Iscritto al ...