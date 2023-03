Ultime Notizie – Mattarella: lo spazio palestra di collaborazione tra Stati (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Centro spaziale ‘Luigi Broglio’ rappresenta “una dimostrazione di come si collabora per assicurare all’umanità orizzonti più ampi senza conflitti e senza competere. Dal vostro lavoro si vede, interrogando lo spazio, come i confini della Terra siano insignificanti e quindi nasce l’auspicio che sempre la ricerca nello spazio rifletta un clima di collaborazione e non di conflittualità tra gli Stati della Terra”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Malindi il Centro spaziale ‘Luigi Broglio’. “Kenya e Italia, che condividono l’aspirazione alla pace e alla collaborazione internazionale, offrono un grande esempio, qui al Centro spaziale di Malindi, è una palestra di grande collaborazione, che naturalmente -ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il Centro spaziale ‘Luigi Broglio’ rappresenta “una dimostrazione di come si collabora per assicurare all’umanità orizzonti più ampi senza conflitti e senza competere. Dal vostro lavoro si vede, interrogando lo, come i confini della Terra siano insignificanti e quindi nasce l’auspicio che sempre la ricerca nellorifletta un clima die non di conflittualità tra glidella Terra”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, visitando a Malindi il Centro spaziale ‘Luigi Broglio’. “Kenya e Italia, che condividono l’aspirazione alla pace e allainternazionale, offrono un grande esempio, qui al Centro spaziale di Malindi, è unadi grande, che naturalmente -ha ...

