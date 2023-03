Ultime Notizie – Maltempo ha le ore contate, pioggia e vento ma weekend con il sole: previsioni meteo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ultime ore di Maltempo sull’Italia poi arriva l’anticiclone nordafricano. Il Maestrale sarà protagonista nelle prossime ore, spiegano gli esperti del sito www.iLmeteo.it: il vento da Nord-Ovest dominerà la scena italiana, in particolare quella del Centro-Sud. Venti secchi nord occidentali di Foehn entreranno, ancora per qualche ora, anche in Val Padana. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLmeteo.it, conferma dunque la dominante circolazione da Nord-Ovest con il vento di Maestrale che creerà onde alte fino a 5 metri su Mar di Sardegna, Basso Tirreno e Stretto di Sicilia. Il nome Maestrale deriva dalla Magistra Mundi, Roma, o da Venezia, definendo la via maestra dal porto di origine: in pratica, se la Rosa dei Venti viene posta, come ai tempi dei Romani, al ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023)ore disull’Italia poi arriva l’anticiclone nordafricano. Il Maestrale sarà protagonista nelle prossime ore, spiegano gli esperti del sito www.iL.it: ilda Nord-Ovest dominerà la scena italiana, in particolare quella del Centro-Sud. Venti secchi nord occidentali di Foehn entreranno, ancora per qualche ora, anche in Val Padana. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma dunque la dominante circolazione da Nord-Ovest con ildi Maestrale che creerà onde alte fino a 5 metri su Mar di Sardegna, Basso Tirreno e Stretto di Sicilia. Il nome Maestrale deriva dalla Magistra Mundi, Roma, o da Venezia, definendo la via maestra dal porto di origine: in pratica, se la Rosa dei Venti viene posta, come ai tempi dei Romani, al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - TuttoASRoma : Tutto in quattro giorni - salvol : RT @amiciibd: ??????????????????????: la vostra esperienza è preziosa per la gestione delle IBD?? Breve questionario per raccogliere l'adesione degli… - TuttoASRoma : Pellegrini non molla: in campo col casco. Belotti ci prova - VesuvioLive : Cardiotrap e Pino ci saranno in Mare Fuori 4: il regista spiega cosa è successo -