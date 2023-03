Ultime Notizie – Haaland segna 5 gol in Champions | come Messi e Luiz Adriano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Erlingfa cinquina e il Manchester City di Pep Guardiola seppellisce il Lipsia 7-0 nella gara di ritorno degli ottavi di finale diLeague, dopo l’1-1 nella gara di andata, volando ai quarti. Un monologo della squadra inglese e soprattutto del suo attaccante norvegese.è autore di cinque reti: al 22? su calcio di rigore e poi al 24?, al 47?, al 54? e al 57?. A completare il monologo dei campioni d’Inghilterra, i gol al 49? di Gündogan e al 92? di De Bruyne., 22 anni, è il terzo giocatore are 5 reti in una partita diLeague. Prima di lui c’erano riusciti Leo, a segno 5 volte con la maglia del Barcellona contro il Bayer Leverkusen nel 7-1 del 7 marzo 2012, e il brasiliano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - infoitcultura : Le Iene Belen Rodriguez assente: il perché e le ultime notizie - milansette : Milan, infinito Giroud: l'attaccante sta vivendo una seconda giovinezza - Garfield_20221 : I buffoni????non sono nemmeno capaci di pilotare un aereo giocattolo. Patetici?????? @Ale_Is_Back @AmbasciataUSA Guerra… -

"Ledi questeore, che arrivano da Milano e dal Senato sono preoccupanti. Stiamo parlando di famiglie che vivono quotidianamente nelle nostre città e soprattutto di bambini e bambine in ...Novità alla conduzione della trasmissione Le Iene : nella puntata di questa settimana, in onda martedì 14 marzo , eccezionalmente c'è Claudio Santamaria a presentare. Assente invece Belen Rodriguez : ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Covid, le notizie. Cina, si riapre al turismo post-Covid e riprende rilascio visti. LIVE Sky Tg24

Nell’ultima edizione, svoltasi nel 2019, prima che la pandemia interrompesse il percorso, il Forum ha registrato oltre 2.500 visitatori e la partecipazione di 65 aziende, tra start up e multinazionali ...Nell'ultima parte di gara, come prevedibile, i biancoblu si riversano all'attacco con le ultime forze rimaste, lasciando però diversi varchi per le possibile ripartenze interiste, non sfruttate dai ...