Ultime Notizie – Fifa, Infantino verso rielezione per rendere calcio veramente globale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 73º Congresso della Fifa si terrà domani a Kigali in Ruanda e riunirà tutte le 211 federazioni membro della Fifa per discutere gli affari più importanti del calcio mondiale. Il Congresso servirà anche ad eleggere il presidente, con Gianni Infantino, unico candidato che rimarrà in carica per altri quattro anni. L’attuale numero uno è certo della riconferma in quanto non ci saranno sfidanti nelle elezioni. Infantino prese il posto di Sepp Blatter nel 2016 e fu eletto nel 2019; rimarrà in carica fino al 2027 – con in mezzo i Mondiali del 2026 – e potrà essere candidato per un altro mandato, fino al 2031. Sono tanti i risultati raggiunti dal dirigente italo-svizzero in questi anni. Dalla sua elezione a Presidente nel 2016, la Fifa ha intrapreso molte riforme per riottenere il ruolo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il 73º Congresso dellasi terrà domani a Kigali in Ruanda e riunirà tutte le 211 federazioni membro dellaper discutere gli affari più importanti delmondiale. Il Congresso servirà anche ad eleggere il presidente, con Gianni, unico candidato che rimarrà in carica per altri quattro anni. L’attuale numero uno è certo della riconferma in quanto non ci saranno sfidanti nelle elezioni.prese il posto di Sepp Blatter nel 2016 e fu eletto nel 2019; rimarrà in carica fino al 2027 – con in mezzo i Mondiali del 2026 – e potrà essere candidato per un altro mandato, fino al 2031. Sono tanti i risultati raggiunti dal dirigente italo-svizzero in questi anni. Dalla sua elezione a Presidente nel 2016, laha intrapreso molte riforme per riottenere il ruolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Manuman93355875 : @ElisabettaGall7 @ale_tarasco Peccato si che non ci sia più chi ci dice'non ti vaccini..ti ammali...muori...e fai a… - TP_Italia : Iscriviti alla nostra newsletter mensile TP Insights per ricevere le ultime notizie, tendenze e aggiornamenti del s… - GustavoMichele6 : Ucraina ultime notizie. Orban: «Occidente sta per valutare l’invio di truppe a Kiev» - Il Sole 24 ORE - anna21430786 : RT @GustavoMichele6: Ucraina ultime notizie. Intercettato aereo russo ai confini spazio estone. Mosca, esercitazione di 10 jet russi sopra… -