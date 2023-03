Ultime Notizie – Drone abbattuto | il day after | la telefonata Usa-Russia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Contatto tra Washington e Mosca, ai massimi livelli, dopo l’abbattimento di unUsa sul Mar Nero in seguito ad una collisione con un jet Su-27 russo. Le parti rimangono sulle rispettive posizioni per quanto riguarda la dinamica dell’episodio: gli Stati Uniti stigmatizzano il comportamento dei piloti di Mosca, ladenuncia la condotta americana e respinge ogni accusa. Oggi, nel day, il segretario della Difesa Usa Lloyd Austin ha chiamato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Austin ha riproposto la ricostruzione a stelle e strisce: i due jet russi hanno rilasciato carburante per danneggiare ilMQ-9, che “stava conducendo operazioni di routine” nello spazio aereo internazionale. Uno dei due caccia ha “urtato il nostro velivolo MQ-9, provocando l’incidente”. Il jet russo “ha tenuto un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - IgnatiusReillyJ : @Selfini2 @pierpi13 Infatti bisognerebbe sentire la Raggi. Questa foto è del 2020. - TrenoMc : RT @AroundTheGameIT: ?? Lakers, buone notizie sul fronte LeBron Intanto, questa è stata l'immagine postata dal giocatore ieri su Instagram,… - IgnatiusReillyJ : @pierpi13 La cosa più triste sono gli 85 like ad una fake news. Foto del 2020. Sindaco di Roma era la Raggi. A Gual… - m_Barbuto2019 : @lacustre81 @Jrstuvz -

I voli dei droni Usa vicino alla costa della Crimea 'sono provocatori e creano le condizioni per un'escalation', ha dichiarato il ministro della Difesa russo Shoigu nel colloquio con l'omologo Usa ...Insomma, la risposta del brand sembra mettere fine una volta per tutte alle "polemiche", dopo che questesi erano già per certi versi "smorzate" con l'intervento di alcuni esperti.Infine, consente di usufruire dell'assistente virtuale Amazon Alexa per ascoltare musica, ricevere lee compiere altre azioni.

La batosta nell’ultima giornata di Serie A, allo Stadio Olimpico contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, ha fatto sì che la Roma abbia perso la grande occasione di portarsi al secondo posto assieme all ...Napoli, si pensa al dopo Meret: in pole un giovane portiere italiano La linea decisa da De Laurentiis e Giuntoli nelle ultime sessioni di mercato sta regalando al Napoli grandissime soddisfazioni, ...