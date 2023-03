Ultime Notizie – Drone abbattuto, corsa Usa-Russia per recuperare relitto: perché è importante (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Russia proverà a recuperare il relitto del Drone americano MQ-9 caduto ieri nel Mar Nero per studiarlo. Lo ha sottolineato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, in un’intervista sul canale televisivo Rossiya-1. “Non so se saremo in grado di recuperarlo o meno, ma è quello che dobbiamo fare e ce ne occuperemo”, ha detto Patrushev, rispondendo alla domanda se la Russia possa trovare il velivolo senza pilota. “Spero, ovviamente, in un successo”, ha aggiunto. Tuttavia, secondo il portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, il Drone “non è stato recuperato e potrebbe non esserlo mai”. “Non sono sicuro che saremo in grado di recuperarlo”, ha detto Kirby, secondo cui il velivolo – che l’esercito americano è stato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Laproverà aildelamericano MQ-9 caduto ieri nel Mar Nero per studiarlo. Lo ha sottolineato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, in un’intervista sul canale televisivo Rossiya-1. “Non so se saremo in grado di recuperarlo o meno, ma è quello che dobbiamo fare e ce ne occuperemo”, ha detto Patrushev, rispondendo alla domanda se lapossa trovare il velivolo senza pilota. “Spero, ovviamente, in un successo”, ha aggiunto. Tuttavia, secondo il portavoce del Consiglio di Sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, il“non è stato recuperato e potrebbe non esserlo mai”. “Non sono sicuro che saremo in grado di recuperarlo”, ha detto Kirby, secondo cui il velivolo – che l’esercito americano è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - lauranaka : 7/Bce e tassi: Lagarde rischia grosso. E' Credit Suisse la vera Lehman? VIA @FolBorse - Manuman93355875 : @ElisabettaGall7 @ale_tarasco Peccato si che non ci sia più chi ci dice'non ti vaccini..ti ammali...muori...e fai a… - TP_Italia : Iscriviti alla nostra newsletter mensile TP Insights per ricevere le ultime notizie, tendenze e aggiornamenti del s… - GustavoMichele6 : Ucraina ultime notizie. Orban: «Occidente sta per valutare l’invio di truppe a Kiev» - Il Sole 24 ORE -