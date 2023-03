Ultime Notizie – Daniele Scardina, condizioni in progressivo miglioramento (Di mercoledì 15 marzo 2023) “A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti” di Daniele Scardina, “monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lieve miglioramento ma è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa”. L’ospedale Humanitas di Rozzano ha puntualizzato così, con un comunicato su richiesta della famiglia, le condizioni di salute di Daniele Scardina, il pugile da due settimane ricoverato per un grave malore al termine di un allenamento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) “A 15 giorni dal ricovero, i progressivi miglioramenti” di, “monitorati con l’elettroencefalogramma, hanno consentito ai medici di scalare ulteriormente i sedativi e di far respirare il paziente in modo autonomo. Situazione quindi in lievema è ancora presto per esprimersi sulla prognosi in termini di velocità e qualità della ripresa”. L’ospedale Humanitas di Rozzano ha puntualizzato così, con un comunicato su richiesta della famiglia, ledi salute di, il pugile da due settimane ricoverato per un grave malore al termine di un allenamento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

