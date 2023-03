Ultime Notizie – Covid Italia, il report: lieve rialzo dei ricoveri (Di mercoledì 15 marzo 2023) Leggera virata verso l’alto della curva dei ricoveri ordinari di pazienti con infezione da Covid in Italia: +4,2% il dato registrato nell’ultima settimana. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere /Fiaso) del 14 marzo 2023. Nelle Ultime 4 settimane si osservano alcune piccole oscillazioni dei dati che indicano comunque una sostanziale stabilità dei casi. Nei reparti ordinari si registra un aumento del +7,9% del numero di ricoveri ‘Per Covid’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, e un aumento del +4,8% dei casi ‘Con Covid’, soggetti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Leggera virata verso l’alto della curva deiordinari di pazienti con infezione dain: +4,2% il dato registrato nell’ultima settimana. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere /Fiaso) del 14 marzo 2023. Nelle4 settimane si osservano alcune piccole oscillazioni dei dati che indicano comunque una sostanziale stabilità dei casi. Nei reparti ordinari si registra un aumento del +7,9% del numero di‘Per’, ovvero pazienti con insufficienza respiratoria o polmonite, e un aumento del +4,8% dei casi ‘Con’, soggetti che sono arrivati in ospedale per la cura di altre patologie, sono positivi al virus ma non hanno ...

Ultime notizie di gossip 15 marzo 2023 Gossip di oggi 15 marzo 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 15 marzo 2023 troviamo la gaffe imbarazzante di Iva Zanicchi e le curve pericolose di Catherine , suocera di Dybala, e Kayla Simmons . le Ecco quindi gli spunti di ... Strane dune circolari sono state avvistante su Marte, ecco cosa sono Quest'ultime hanno la peculiarità di essere tutte quasi perfettamente circolari . ' Su Marte sono comuni dune di sabbia di molte forme e dimensioni. In questo esempio, sono quasi perfettamente ... Conference League, tutte le probabili formazioni: guida al ritorno degli ottavi Lazio e Fiorentina in prima linea per cercare il passaggio del turno. Tutte le ultime notizie sulle sfide in ... SPID, fino a giugno è previsto ma il Governo valuta nuove soluzioni. Le ultime notizie Orizzonte Scuola Giulio Zeuli è il nuovo Managing Director di Merkle Italia La customer experience management agency del gruppo dentsu punta intanto a tagliare il traguardo dei 100 dipendenti entro la fine del 2023 ... Media, drone Usa colpito dai russi è partito dalla Romania Lo riportano diversi media, tra cui New York Times e Abc news, che cita un funzionario dell'Air Force americana. Droni di questo genere solitamente decollano dalla basi Nato di Câmpia Turzii (Romania) ...