Ultime Notizie – Concutelli | l’ex terrorista nero Tuti | “Noi amici nei tempi peggiori | ora un senso di vuoto”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 15 marzo 2023) “Noi abbiamo fatto una detenzione che pochi conoscono: i famosi ‘braccetti della morte’, era come stare a Guantanamo o Abu Ghraib. Il sistema giudiziario fece di tutto per renderci non solo cattivi, ma feroci” “E’ una notizia che mi ha lasciato undi, di perdita perché eravamonei. Siamo stati insieme nel ‘braccetti’ in situazioni di detenzione estremamente dura e in lui avevo un sostegno, qualcuno con cui confrontarmi e nel quale rispecchiarmi. Sapere che se ne è andato mi ha portato con la mente agli anni in cui siamo stati insieme”. Così Mario, exe fondatore del Fronte Nazionale Rivoluzionario, condannato a due ergastoli per tre omicidi e a 14 anni per aver guidato la rivolta a Porto Azzurro nell’87, commenta ...