Ultime Notizie – Bob Dylan, 5 concerti in Italia a luglio: saranno show senza cellulari (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bob Dylan ha annunciato questa mattina 5 concerti estivi che lo porteranno a presentare sui palcoscenici del nostro Paese l’album “Rough and Rowdy Days”. Il cantautore di Duluth si esibirà in due serate consecutive al Teatro degli Arcimboldi di Milano (il 3 e il 4 luglio 2023) per poi prendere il palco di due dei più prestigiosi festival Italiani: Lucca Summer Festival (il 6 luglio) e Umbria Jazz (il 7 luglio). Dylan concluderà la serie di concerti che lo riporterà in Italia dopo 5 anni a Roma, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica (il 9 luglio). “Rough and Rowdy Ways”, l’album pubblicato da Dylan nel giugno 2020, è stato descritto da gran parte della critica internazionale come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Bobha annunciato questa mattina 5estivi che lo porteranno a presentare sui palcoscenici del nostro Paese l’album “Rough and Rowdy Days”. Il cantautore di Duluth si esibirà in due serate consecutive al Teatro degli Arcimboldi di Milano (il 3 e il 42023) per poi prendere il palco di due dei più prestigiosi festivalni: Lucca Summer Festival (il 6) e Umbria Jazz (il 7).concluderà la serie diche lo riporterà indopo 5 anni a Roma, nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica (il 9). “Rough and Rowdy Ways”, l’album pubblicato danel giugno 2020, è stato descritto da gran parte della critica internazionale come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - VesuvioLive : Tifosi dell’Eintracht lanciano bottiglie in centro a Napoli. Già identificati 400 tedeschi - corgiallorosso : #LazioRoma a #Massa. Al VAR Di Paolo. Sarà il primo derby per il fischietto ligure - VesuvioLive : San Giorgio, strappano i capelli a una 14enne per un fidanzatino, la nonna: “Mia nipote non parla più” - corgiallorosso : Lazio-Roma a Massa. Al VAR Di Paolo. Sarà il primo derby per il fischietto ligure -