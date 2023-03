Ultime Notizie – Atlantia cambia nome | nasce Mundys

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 15 marzo 2023). La holding della famiglia Benetton diventa. Ad annunciarlo è stato Alessandro Benetton, presidente di Edizione, parlando dal palco dell’evento ‘New Journey’, in corso a Milano. “Non si tratta assolutamente di un vestito nuovo su un corpo vecchio – ha sottolineato Benetton – ma di sancire un progetto studiato da più di un anno, un progetto che è fatto di innovazione e discontinuità. Abbiamo voluto guardare lontano, l’idea non è rinnegare le proprie radici ma sancire una nuova forma di identità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione