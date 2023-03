Ultime Notizie – Ascolti Tv | vince la Champions League su Canale 5

(Di mercoledì 15 marzo 2023) L’incontro diPorto-Inter, trasmesso ieri da5, è stato il programma più seguito della prima serata televisiva, con 4.678.000 spettatori e il 21.8% di share. Al secondo posto, la puntata conclusiva della fiction ‘Sei Donne – Il Mistero di Leila’ su Rai1, con 3.111.000 spettatori e il 15.8% di share. Terzo posto per ‘Le Iene’ su Italia 1, con 1.197.000 spettatori e l’8.6% di share. A seguire, tra gli altridi prime time: ‘diMartedì’ su La7 (1.188.000 spettatori, share 6.6%), ‘Belve’ su Rai2 (1.062.000 spettatori, share 5.5%), ‘CartaBianca’ su Rai3 (883.000 spettatori share 5%), ‘Fuori dal Coro’ su Rete4 (850.000 spettatori, share 5.7%), ‘Corpi da Reato’ sul Nove (383.000 spettatori, share 2%), ‘Black or White’ su Tv8 (339.000 spettatori, share 1.8%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Tutto_CalcioNew : #Milan, #Ibrahimovic potrebbe giocare titolare contro l'#Udinese ??? #15marzo #tuttocalcionews #calcio #UdineseMilan - VesuvioLive : Mense sporche e cibi scaduti agli studenti: servita anche pasta e patate senza patate - CorriereCitta : Caos sulla tangenziale est, chiusa la galleria tra Lanciani e Tiburtina: traffico, code e disagi - RadioBullets : Archiviata l’accusa a funzionari pubblici italiani e al manager di RWM Italia di aver contribuito a potenziali crim… -

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...... Head of Global Market Strategy e Nicolas Malagardis, Market Strategist di Natixis Investment Managers spiegano che, come è stato chiaramente comunicato dai policy maker della BCE nelle...... La risposta di Kvara 'Ho anche un regalo per Guti e glielo invierò' CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

SPID, fino a giugno è previsto ma il Governo valuta nuove soluzioni. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

Sophie Codegoni nel corso dell'ultima puntata di Casa Chi, è tornata sulla disputa che si è creata con l'ex gieffina (ed ex amica) Soleil Sorge. In occasione dell’ultima puntata del format Casa Chi, ...Safe House - Nessuno è al sicuro è il film del 2012 diretto da Daniel Espinosa che va in onda questa sera alle 21.00 su Italia 1. Secondo i dati registrati da IMDB la pellicola è stata il maggior ...