Ultime Notizie – Aerei britannici e tedeschi intercettano velivolo russo su spazio aereo Estonia

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Velivoli della Royal Air Force del Regno Unito e cacciahanno intercettato unche sorvolava loestone. Ne dà notizia la Bbc, sottolineando come, benché l’intercettazione in sé fosse ‘routine’, per “la prima volta un’operazione del genere viene eseguita assieme dai due Paesi” impegnati nel programma di sorveglianza aerea congiunta della Nato. L’intercettazione è avvenuta perché ilnon aveva comunicato con il controllo del trafficoin. “La Nato – ha dichiarato il ministro delle forze armate del Regno Unito, James Heappey – continua a costituire il fondamento della nostra sicurezza collettiva. Questo dispiegamento congiunto di Regno Unito e Germania nei Paesi baltici dimostra chiaramente la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - corgiallorosso : #Roma davanti a due finali: serve il vero #Abraham - corgiallorosso : #Belotti ci prova - fisco24_info : Ucraina ultime notizie. Ambasciatore russo a Washington: «Volo del drone Usa è stata una provocazione»: Velivoli de… - RedazioneDedalo : Caltagirone (CT) - Al di là del buio, liceali incontrano le persone non vedenti -

I due ministri a distanza di un paio d'ore l'uno dall'altro hanno denunciato che c'è la brigata dietro gli sbarchi di massa delleore nel sud Italia. Lo farebbero per fare pressione sull'......impatto patetico Allora questa guerra in corso tornerà a scalare la classifica delle. ... Settantadue i morti accertati al momento in cui si sta scrivendo, tra levittime recuperate in ...Lungi, dunque, dall'essere il 'passo indietro' o lo scandalo gridato da sinistra e relativi media, queste duedelle48 ore sono un primo passo di civiltà, volto a riparare un'...

SPID, fino a giugno è previsto ma il Governo valuta nuove soluzioni. Le ultime notizie Orizzonte Scuola

«In queste ultime settimane i messaggi fra di noi, sia dei giovani, che dei veterani sono intrisi di sconforto e frustrazione. Siamo obiettivo di attacchi ingenerosi. Quello che da più fastidio è che ...L’indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione praticamente ingessato, con una variazione pari a +0,03%, a quota 27,229.48. Bene gli altri indici azionari asiatici, sulla scia dei ...