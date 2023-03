UFFICIALE – Napoli-Eintracht alle ore 21. La lista dei convocati azzurri (Di mercoledì 15 marzo 2023) UFFICIALE – Napoli-Eintracht, comunicata la lista dei convocati di Spalletti. Questa sera alle ore 21, allo Stadio Maradona, si disputerà il ritorno degli ottavi di … L'articolo proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 15 marzo 2023), comunicata ladeidi Sptti. Questa seraore 21, allo Stadio Maradona, si disputerà il ritorno degli ottavi di … L'articolo proviene da Forz.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++Comunicato ufficiale dell'#EintrachtFrancoforte: 'Da #Napoli incapaci di garantire la sicurezza. Inaccettabile c… - sportface2016 : +++Comunicato ufficiale #Napoli: 'Siamo molto preoccupati dalla decisione di far venire i tifosi dell'… - antonellaautero : RT @GradedSpa: E' attiva sul sito ufficiale di @GradedSpa la sezione dedicata alle #offerte di #lavoro - Cinque i profili attualmente apert… - infoitsport : UFFICIALE - Napoli-Eintracht, tornelli aperti già alle 18 - TeleradioNews : Nella tarda serata di lunedì, in Orta di Atella, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di l… -