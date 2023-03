Ufficiale | Lobotka prolunga fino a 2027 con opzione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli hato il contratto di Stanislaval 30 giugnocondimento da parte del clubal 30 giugno 2028. Lo ha reso noto il Napoli con una nota. Sale l’ingaggio, si apprende, per il centrocampista del Napoli, che arriva con il nuovo accordo a 2.5 milioni di euro a stagione.aveva il contratto in scadenza nel 2025 e quindi resterà in azzurro anchea 33 anni. Lo slovacco è arrivato al Napoli nel mercato di gennaio del 2020 dal Celta di Vigo, pagato 21 milioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.