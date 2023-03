UFFICIALE – L’Inter si schiera coi propri tifosi dopo i fatti di Porto | richiesta all’UEFA

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 marzo 2023) All’indomani di-Inter la società sial fianco dei tantissimiche non sono potuti entrare all’Estadio do Dragao, per responsabilità della società di casa (vedi articolo). Con un comunicato, il club chiede anche un intervento dell’UEFA a seguito dello scandalo coi tanti sostenitori rimasti fuori dall’impianto pur avendo il biglietto. LA NOTA DEL– “FC Internazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei, provenienti da tutta Europa e in possesso di regolare tagliando d’accesso per la partita di ieri sera,-Inter, ai quali è stato vietato l’ingresso all’Estadio do Dragão. A seguito di decisione unilaterale del, moltissimi sostenitori interisti, tra i quali numerose famiglie con ...