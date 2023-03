UFFICIALE | Great Muta è il secondo introdotto nella Hall of Fame 2023

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo giorni di notizie e anticipazioni che lasciavano presagire la possibilità di un evento del genere, ora la notizia sembra essere confermata: Keiji Muto, alias The, entreràWWEofcome parte della classe del. ESPN riporta che, come previsto, Ric Flair ha avuto l’incarico di annunciarlo durante la trasmissione WWE “The Bump”. Non è ancora noto se Flair lo introdurrà durante la cerimonia, che andrà in onda sul Peacock direttamente dopo “WWE SmackDown” il 31 marzo. Muto sarà ilofr delannunciato finora, dopo Rey Mysterio, il cui ingresso è stato annunciatopuntata di lunedì di “WWE Raw”, e,quanto riferito, ...

The Great Muta nella WWE Hall of Fame 2023: è ufficiale The Shield Of Wrestling

la compagnia aveva fatto sapere che oggi avremmo conosciuto un nuovo membro della classe del 2023 con un annuncio ufficiale di Ric Flair, ospite di The Bump, e finalmente quel momento è arrivato. The ...