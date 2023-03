UEFA, l’accusa dell’Anversa: «Ci sono dei conflitti di interesse» (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Anversa ha fatto ricorso contro la UEFA, atto che potrebbe essere un assist alla Superlega: «Ci sono dei conflitti di interesse» Nell’edizione odierna di Tuttosport il quotidiano torinese si è concentrato sul ricorso da parte dell’Anversa contro l’UEFA sulle liste per le competizioni europee che violano alcuni diritti. Di seguito le parole di Maciej Szpunar, Primo Avvocato Generale della Corte UE, molto vicine nei toni e nei temi ai discorsi di Reichart sul caso Superlega. IL COMMENTO – «L’UEFA e l’Urbsfa (la federcalcio belga) esercitano funzioni sia regolamentari che economiche e, poiché queste funzioni non sono separate, è inevitabile che sorgano conflitti di interesse». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’Anversa ha fatto ricorso contro la, atto che potrebbe essere un assist alla Superlega: «Cideidi» Nell’edizione odierna di Tuttosport il quotidiano torinese si è concentrato sul ricorso da partecontro l’sulle liste per le competizioni europee che violano alcuni diritti. Di seguito le parole di Maciej Szpunar, Primo Avvocato Generale della Corte UE, molto vicine nei toni e nei temi ai discorsi di Reichart sul caso Superlega. IL COMMENTO – «L’e l’Urbsfa (la federcalcio belga) esercitano funzioni sia regolamentari che economiche e, poiché queste funzioni nonseparate, è inevitabile che sorganodi». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

