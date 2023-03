Ue | von der Leyen “Rilanciare l' industria con tecnologie green”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Gli investimenti globali nella transizione pulita hanno superato mille miliardi di dollari l'anno scorso: si tratta del 30% in più rispetto all'anno precedente. E questo mercato globale per lea zero emissioni è destinato a triplicare entro il 2030. In altre parole: la corsa è iniziata”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der, all'Eurocamera riunita in sessione plenaria a Strasburgo. “Dobbiamo darci da fare se vogliamo rimanere all'avanguardia. Dobbiamo coltivare la nostra basele di tecnologia pulita, sia per creare nuovi posti di lavoro qui in Europa sia per garantire l'accesso alle soluzioni pulite di cui abbiamo urgentemente bisogno. E' proprio di questo – ha aspiegato – che tratta il pianole delDeal ...