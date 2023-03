Ue | Terzo Polo | ' Parlamento europeo boccia reddito cittadinanza'

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Il, con la risoluzione votata oggi,sonoramente ildi, vessillo di Conte e del M5S, e si orienta sulminimo". Cosi gli eurodeputati della delegazione italiana di Renew Europe Nicola Danti e Giosi Ferrandino. "Il messaggio dell'Europa è netto- spiegano citando la risoluzione approvata- il sostegno ale ilminimo non contribuiscano alla dipendenza sociale e ritiene che debbano piuttosto essere combinati con incentivi e misure di sostegno, abilitanti e attive per il mercato del lavoro". Secondo i parlamentari del“è esattamente l'opposto di ciò che è stato il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... you_trend : Il nostro #sondaggio per @skytg24 mostra che in Italia i cattolici votano più a destra e i non religiosi più a sini… - marattin : Stamattina a Rai news. L’immigrazione, la degenerazione della politica come scontro tra curve ultrà, il futuro del… - marattin : Stamattina a Tg Uno Mattina. Immigrazione, riforma fiscale, riforma del reddito di cittadinanza, le prospettive del… - anna30048679 : RT @corte_dc: La direttiva europea sugli edifici green è stata approvata. Gli europarlamentari del PD hanno votato a favore. Quelli del ce… - phileasfogg67 : RT @corte_dc: La direttiva europea sugli edifici green è stata approvata. Gli europarlamentari del PD hanno votato a favore. Quelli del ce… -

Il Mes è invece il tema sul quale ilchiederà a Meloni di rispondere. Ad intervenire sarà Luigi Marattin, con l'interrogazione a sua firma che oggi il gruppo di Carlo Calenda e Matteo ...Regione Lombardia, il Pd prova il dialogo per l'opposizione unita da M5S aldi Andrea Montanari 13 Marzo 2023Come dice la canzone scritta da Jovanotti per Gianni Morandi dal titolo L'allegria , "serve una botta di vita" a questo futuro partito unico del cosiddetto "". Lo spazio socio - culturale è ampio e sempre più delineato dopo l'elezione del nuovo segretario del Pd. Basta vedere i nomi della "nuova" Direzione nazionale del Partito democratico per ...

Terzo polo, un partito unico esisteva già: alla Leopolda. Se Renzi arretra, lo faccia pure Calenda Il Fatto Quotidiano

M5S e Terzo Polo. Il regolamento prevede di uniformare le procedure di riconoscimento dei figli in tutti gli stati dell’Unione: i bambini nati in famiglie omogenitoriali in qualsiasi stato europeo ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...