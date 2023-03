(Di mercoledì 15 marzo 2023) Evangelizzare diventi, per ciascuno di noi, una vera e propria passione. È questo il filo conduttore delle udienze chesta tenendo in questo periodo di Quaresima. Oggi ha posto la sua attenzione su di un tema principale: cosa vuol dire essere veri discepoli di Gesù. Noi lo siamo realmente? O sono soltanto i L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Il #Papa, a fine udienza generale, si dice vicino alle popolazioni del #Malawi colpite dal ciclone: 'Il Signore sos… - vaticannews_it : ?? Ore 8:55 ca ??Piazza San Pietro Udienza Generale di #PapaFrancesco Segui #live ?? - vaticannews_it : #PapaFrancesco: La diversità di carismi e ministeri non deve dar luogo nella #Chiesa a categorie privilegiate; sace… - KattInForma : Udienza generale, Papa Francesco: l’errore da non commettere per un cristiano - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano Udienza Generale 15 marzo 2023 Papa Francesco -

Lo ha detto il Papa all'. Nei giorni scorsi il Patriarca Kirill aveva fatto un appello al Papa per evitare l'espulsione dei religiosi della Chiesa ortodossa ucraina rimasti fedeli a ..."Fuggiamo dalla vanità, dalla vanità dei posti" perché essere apostoli significa mettersi al servizio, "qui non c'è una promozione". Lo ha detto il Papa nell'proseguendo le catechesi sulla evangelizzazione. "Quando tu concepisci la vita cristiana come una promozione" perché c'è "qualcuno che è riuscito ad arrampicarsi" questo "non è ...Papa Francesco è arrivato sul sagrato di Piazza San Pietro per l', come sempre, sulla papamobile, sulla quale ha fatto salire diversi bambini. Prima della catechesi tanti i saluti ai fedeli dalla papamobile dove si è visto anche parlare al cellulare.

Gli appelli del Papa nell'Udienza generale di oggi ACI Stampa

Se ognuno di noi, ogni giorno, ne fa una di queste, questa sarà una rivoluzione nel mondo!» (Udienza generale in Piazza San Pietro, mercoledì 12 ottobre 2016). Ricordiamo che in ognuno di questi «più ...Lo ha detto il Papa all'udienza generale. Nei giorni scorsi il Patriarca Kirill aveva fatto un appello al Papa per evitare l'espulsione dei religiosi della Chiesa ortodossa ucraina rimasti fedeli a ...