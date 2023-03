Ucraina | Zelensky “Stiamo facendo di tutto per vincere la guerra”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 marzo 2023) KIEV () (ITALPRESS) – “La forza della nostra difesa è la forza del nostro popolo. Gli ucraini diventano guerrieri in un momento cruciale: combattono, non cercano ciò che non gli appartiene, fannoper riconquistare il proprio.mo questadiper questo”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr.“Ci sosteniamo a vicenda – aggiunge -. Rafforziamo lo Stato. Uniamo il mondo per il bene della nostra vittoria, con le azioni di tutti coloro che stanno combattendo per l’, che stanno combattendo per il nostro Paese e per i loro fratelli d’armi, che stannodiper non lasciare che il nemico prenda la nostra terra”. – foto ...