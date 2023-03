Ucraina, Wagner avanza verso Bakhmut: "Città sempre più accerchiata" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mosca, 15 mar. (Adnkronos) - Le forze russe hanno preso il controllo del villaggio di Zaliznyanskoye vicino a Bakhmut, Città assediata nell'est dell'Ucraina. Lo ha annunciato Yevgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo Wagner, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti. "I distaccamenti d'assalto stanno espandendo l'accerchiamento di Bakhmut", ha scritto sui social il suo servizio stampa. Zaliznyanskoye si trova non lontano dall'autostrada che collega questa Città con Sloviansk, nel territorio controllato da Kiev. Oggi, il consigliere del capo ad interim della Repubblica Popolare di Donetsk, Yan Gagin, ha affermato che unità ucraine sparse stanno tentando di ritirarsi da Bakhmut lungo le strade di campagna, perdendo attrezzature e subendo vittime a causa del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mosca, 15 mar. (Adnkronos) - Le forze russe hanno preso il controllo del villaggio di Zaliznyanskoye vicino aassediata nell'est dell'. Lo ha annunciato Yevgeny Prigozhin, fondatore del Gruppo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti. "I distaccamenti d'assalto stanno espandendo l'accerchiamento di", ha scritto sui social il suo servizio stampa. Zaliznyanskoye si trova non lontano dall'autostrada che collega questacon Sloviansk, nel territorio controllato da Kiev. Oggi, il consigliere del capo ad interim della Repubblica Popolare di Donetsk, Yan Gagin, ha affermato che unità ucraine sparse stanno tentando di ritirarsi dalungo le strade di campagna, perdendo attrezzature e subendo vittime a causa del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmbasciataUSA : I mercenari del gruppo Wagner combattono per il Cremlino una guerra che i russi non vogliono combattere da soli. Gl… - RaiNews : Inviati su diversi fronti africani per destabilizzare e supportare dittatori con azioni mirate: la tesi sull'eserci… - repubblica : Guerra in Ucraina, mancano munizioni: russi all'assalto del nemico con le pale. I Wagner: 'Proiettili o perdiamo Ba… - Salatino6Luca : RT @CicchiRoby: I mercenari del gruppo Wagner combattono per il Cremlino una guerra che i russi non vogliono combattere da soli. Gli US h… - TV7Benevento : Ucraina, Wagner avanza verso Bakhmut: 'Città sempre più accerchiata' - -