Ucraina | senatori Usa bipartisan in pressing | Pentagono invii F-16

Washington, 15 mar. (Adnkronos) - Un gruppo di senatori statunitensi bipartisan sta facendo pressioni sul Pentagono per inviare jet F-16 in Ucraina. In una lettera al segretario alla Difesa Lloyd Austin, ottenuta dal giornale statunitense Politico, otto senatori hanno scritto che il conflitto tra Russia e Ucraina è "ora in un momento critico", sostenendo che i caccia F-16 potrebbero dare a Kiev un vantaggio mentre l'invasione a tutto campo di Mosca entra nel secondo anno. "Dopo aver parlato alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il mese scorso con i leader statunitensi, ucraini e stranieri che lavorano per sostenere l'Ucraina - affermano i senatori - riteniamo che gli Stati Uniti debbano attentamente prendere in considerazione la fornitura di aerei ...

